Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Quản Minh Cường được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Quản Minh Cường. Ảnh: Đ.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh...

Ông Quản Minh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.X

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ học vấn tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát.

Ông Quản Minh Cường từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng...

