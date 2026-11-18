Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Thâm Quyến để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo RT, Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã hạ cánh xuống thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tại sân bay, người đứng đầu Điện Kremlin được ông Thái Kỳ, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và màn biểu diễn của các nghệ sĩ Nga cũng như Trung Quốc chào đón.

Trong ngày 18/11, ông Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu ngay sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo châu Á bên lề hội nghị APEC.

Tổng thống Putin có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc gặp với Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Video: RT

Tuy vậy, cuộc gặp được chú ý nhất sẽ diễn ra vào ngày 19/11, khi ông Putin và ông Tập hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Trump. Sự kiện này dự kiến sẽ được tổ chức trước hoặc sau một cuộc gặp riêng rẽ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Theo các tuyên bố từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, nội dung hội đàm dự kiến tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế, trong đó có các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran. Bắc Kinh chưa đưa ra thông tin cụ thể về chương trình nghị sự, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định cuộc gặp sẽ mang lại "đột phá, góp thúc đẩy sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc".

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận một phần của cuộc họp ba bên sẽ mở cửa cho báo chí, trong khi phần còn lại sẽ được tổ chức kín. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov kỳ vọng cuộc gặp ba bên sẽ dẫn tới một thông cáo chung, nhưng nếu các nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận về một văn kiện chung, mỗi bên sẽ tự đưa ra đánh giá riêng về cuộc gặp.



