Sáng 13/1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có các ông, bà: Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; cùng hơn 170 cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, được đại diện cử tri cơ quan Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự, mà trước hết là trách nhiệm chính trị với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung và cử tri Thủ đô nói riêng.

Nếu được cử tri giới thiệu và trở thành đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Duy Ngọc sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, các quyết sách lớn của Quốc hội…

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, với trách nhiệm đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội, đồng chí sẽ quan tâm sâu sát, tập trung lãnh đạo để hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội của Thủ đô, xây dựng và hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, giải quyết căn cơ những “điểm nghẽn” lâu nay gây bức xúc trong nhân dân Thủ đô, cản trở sự phát triển, lãng phí nguồn lực xã hội.

“Dù trong bất cứ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, làm hiệu quả, làm đến cùng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiên phong, mẫu mực”, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Kết quả kiểm phiếu, 100% cử tri có mặt đã đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong sáng nay, Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng cơ quan Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

