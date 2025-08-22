Chiều nay, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các cơ quan họp báo về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, tính đến hôm nay có 6 lực lượng tham gia lễ kỷ niệm: rước đuốc truyền thống và đài lửa, pháo lễ, không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ....

Trong đó, khối diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an; khối quân đội nước ngoài); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 13 khối diễu hành quần chúng.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn thông tin tại họp báo.

Bộ Quốc phòng đã mời 4 nước cử lực lượng tham gia diễu binh đó là: Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia. Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết cả 4 nước đã nhận lời, các quân nhân Nga, Lào, Campuchia đã đến Việt Nam và cùng tham gia hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình vào tối qua. Còn lực lượng diễu binh của Trung Quốc sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 8 này.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); diễu hành các khối quần chúng; diễu hành của Khối Văn hóa, Thể thao.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh chia sẻ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi. Riêng buổi tổng hợp luyện tối qua có chất lượng tốt. Các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Khẳng định những thành tựu to lớn qua 80 năm

Về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ Quốc phòng tham gia thông qua các gian trưng bày trong nhà với chủ đề “Kiến tạo phát triển” tái hiện những mốc son lịch sử của QĐND Việt Nam trong hành trình 80 năm cùng đất nước; áp dụng các công nghệ trong trưng bày, giới thiệu truyền thống và hiện đại; có khu vực trải nghiệm để tăng tương tác với khách tham quan.

Ngoài ra, Bộ cũng tham gia trưng bày tại khu vực ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”, diện tích 23.569 mét vuông, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành khai trương trung tâm báo chí.

Cũng tại họp báo lãnh đạo các bộ ngành đã khai trương trung tâm báo chí phục vụ triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Lê Hải Bình cho biết triển lãm là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Đồng thời, sự kiện khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết, hoạt động của Trung tâm Báo chí sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; khẳng định những thành tựu to lớn qua 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc...

Thứ trưởng Lê Hải Bình phát biểu tại lễ khai trương trung tâm báo chí.

Trung tâm Báo chí sẽ đảm nhận vai trò cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ và xử lý kịp thời các yêu cầu tác nghiệp, bảo đảm phóng viên trong và ngoài nước tiếp cận nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.

Thứ trưởng khẳng định, công tác thông tin báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành công của triển lãm. Các cơ quan báo chí chủ lực cùng đội ngũ phóng viên đã bám sát hiện trường, khai thác đa dạng góc nhìn, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, tôn vinh ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.