XEM CLIP:

Lộ diện "ông trùm" 9X điều hành mạng lưới khép kín

Hôm nay (ngày 8/1) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến đường dây buôn bán khí cười quy mô cực lớn, hoạt động liên tỉnh.

Công an TPHCM đã khởi tố Trần Tuấn Kiệt (SN 1995) cùng 60 đối tượng khác về tội Buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây buôn bán khí cười. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện đường dây buôn bán hàng cấm là khí cười (N₂O) quy mô cực lớn do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Từ cơ sở trinh sát ban đầu, Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an xác định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tồn tại trong thời gian dài, cung cấp "khí cười" cho hàng loạt quán bar, pub, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác của ban chuyên án đã phục kích, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 20 bình khí nén N₂O tại hầm xe một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Thuận. Từ mắt xích này, chân dung "ông trùm" 9X Trần Tuấn Kiệt dần lộ diện.

Nhiều cô gái bị khởi tố vì có liên quan đến đường dây buôn bán khí cười do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Ảnh: CACC

Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Kiệt và hàng loạt các đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp các kho chứa và nơi ở liên quan, công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 1.563 bình kim loại chứa khí N₂O các loại, 3 kho bồn lớn có dung tích khoảng 30 tấn, 12 xe ô tô, 5 xe máy… cùng hàng chục tỷ đồng tiền mặt và nhiều sổ sách, dữ liệu điện tử thể hiện doanh thu cực lớn.

Ban chuyên án đã làm rõ, chỉ tính 6 tháng đầu của năm 2025, Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười gần 106 tỷ đồng.

Làm rõ, xử lý các chủ quán bar, nhà hàng

Công an TPHCM thông tin, Trần Tuấn Kiệt là chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Kiệt thiết lập hệ thống kho chứa khí N₂O tại nhiều địa điểm, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối.

Kiệt tổ chức các đối tượng trong đường dây khá chặt chẽ, giữ nhiều vai trò khác nhau như: quản lý kho, kế toán, tài xế giao hàng, người trung gian.

Công an đang mở rộng điều tra, xử lý các chủ quán bar, nhà hàng mua khí cười từ Trần Tuấn Kiệt. Ảnh: CACC

Nguồn khí N₂O được Kiệt thu mua từ nhiều nơi, vận chuyển từ các tỉnh về TPHCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam. Để thuận tiện cho việc tiêu thụ và giao nhận, nhóm của Kiệt tổ chức sang chiết từ bình lớn sang các bình nhỏ ngay tại kho.

Ban chuyên án cũng nhận diện về phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi của đường dây này. Cụ thể, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa, đặt tên nhóm chat bằng ký hiệu riêng để trao đổi, thống nhất giá cả.

Công an tống đạt lệnh bắt giữ đối với một đối tượng nữ liên quan. Ảnh: CACC

Việc thanh toán được các đối tượng thực hiện qua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên hoặc cộng tác viên. Tiền sau khi chuyển khoản sẽ được rút ra hoặc luân chuyển qua nhiều tầng trung gian nhằm xóa dấu vết bất hợp pháp.

Ban chuyên án của Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT cũng đang làm rõ hành vi của các chủ quán bar, nhà hàng đã mua khí cười của đường dây này để bán lại cho khách sử dụng nhằm thu lợi bất chính.