Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết đã chọn Katie Zacharia, một nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ, nhân vật mà ông gọi là "người hâm mộ trung thành" làm thư ký báo chí Nhà Trắng.

Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Fox News.

Theo báo Guardian, bà Zacharia đã được bổ nhiệm vào vị trí phát ngôn viên nổi bật nhất của chính quyền Trump. Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người đã rời vị trí vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ hai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vô cùng vinh dự khi vừa bổ nhiệm Katie Zacharia làm thư ký báo chí. Cô ấy có hồ sơ ủng hộ hoàn hảo, luôn là người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ đầu. Cô ấy cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt và thành viên của phong trào MAGA!”. Ông Trump nhắc đến khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Quyết định trên đã đưa bà Zacharia vào vị trí trung tâm trong nỗ lực định hình dư luận của Nhà Trắng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Việc này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục và đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ đi bầu như thể tên ông có trên lá phiếu, biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu ý kiến về nhiệm kỳ tổng thống của mình giữa lúc người dân bất bình về tình hình kinh tế và cuộc xung đột với Iran.

Bà Zacharia từng làm phát ngôn viên cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và hiện là cố vấn truyền thông tại Tập đoàn Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social được ông Trump sử dụng để chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà.

Quyết định này phần nào gây bất ngờ tại Washington sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về người sẽ thay thế bà Leavitt. Một số nguồn tin cho rằng Scott Jennings, nhà bình luận truyền hình bảo thủ, là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, những người hoài nghi nhận định việc ông Jennings từng chỉ trích tổng thống có thể trở thành trở ngại.

Bà Zacharia đã tham gia các hoạt động của đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Bà học tại Đại học Pepperdine và từng giữ chức Chủ tịch tổ chức Sinh viên Cộng hòa tại trường. Trong thời gian ông George W. Bush làm Tổng thống Mỹ, bà Zacharia từng thực tập tại Văn phòng Các vấn đề chính trị của Nhà Trắng, đồng thời thực tập tại Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa.

Bà Zacharia nhận bằng luật tại Đại học Pepperdine vào năm 2011. Bà Zacharia thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời bình luận trên đài Fox News, nhiều lần quảng bá hoặc bảo vệ các chính sách của ông Trump, đồng thời chỉ trích gay gắt đảng Dân chủ.

Bà kết hôn với nhà sản xuất phim Tyler Zacharia và có 4 người con.