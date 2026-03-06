Theo báo Guardian, việc sa thải bà Noem đánh dấu sự thay đổi nhân sự lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump. Động thái diễn ra sau nhiều tuần bà Noem đối mặt với chỉ trích vì cách điều hành Bộ An ninh nội địa, đặc biệt sau khi 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc trấn áp nhập cư trái phép và những cáo buộc bà có quan hệ tình cảm với một cấp phó.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và bà Noem. Ảnh: Anadolu

Lãnh đạo Nhà Trắng đã công khai quyết định thay Bộ trưởng An ninh nội địa trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 5/3, trong đó ông đánh giá bà Noem “đã phục vụ chúng ta tốt và đã đạt được nhiều kết quả ngoạn mục (đặc biệt là về vấn đề biên giới!)”. Ông Trump cũng thông báo nữ chính khách này sẽ trở thành đặc phái viên cho “Lá chắn châu Mỹ”, một sáng kiến ​​an ninh ông dự định sẽ công bố vào cuối tuần này.

Tổng thống Trump cho biết thêm, Markwayne Mullin, thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đến từ bang Oklahoma, sẽ tiếp quản vị trí Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ bắt đầu từ ngày 31/3.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bà Noem cảm ơn Tổng thống Trump vì đã bổ nhiệm bà vào vị trí mới, đồng thời ca ngợi thành tích lãnh đạo bộ của mình. Tin tức về việc sa thải được công bố ngay trước khi bà Noem phát biểu trước một nhóm quan chức cảnh sát ở Nashville, nhưng bà đã không đề cập đến vấn đề này trên sân khấu.

Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên hôm 5/3, Thượng nghị sĩ Mullin bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi đã phải gọi cho bố tôi. Và thật sự rất vinh dự khi bạn bắt đầu nghĩ về điều đó, một đứa trẻ nhỏ từ miền tây Oklahoma lại được phục vụ trong nội các của tổng thống. Điều đó thật tuyệt vời”.