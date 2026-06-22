Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 21/6 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với phái đoàn Iran đang tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ.

"Chúng tôi có thể kiểm soát eo biển Hormuz nếu cần thiết. Nếu Iran không chịu thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí. Nếu họ đóng cửa tuyến hàng hải đó, họ sẽ không còn đất nước nào nữa", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ khả năng nước này nối lại chiến dịch không kích Iran nếu Tehran không có hành động liên quan tới các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Iran phải lập tức ngăn chặn hành động khiêu khích từ các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Lebanon. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như chúng tôi đã làm tuần trước, nhưng mạnh hơn", ông Trump nói.

Ở thời điểm hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có mặt tại Thụy Sĩ để khởi động quá trình đàm phán với Iran. Trong cuộc họp báo trước thềm đàm phán, ông Vance đã gọi Tehran là "tác nhân gây bất ổn trong khu vực". Tuy vậy, Phó Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận các bên đã đạt được những tiến triển đáng kể trong vài giờ qua.

"Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà các lãnh đạo Iran và Mỹ gặp nhau ở cấp độ cao như vậy. Hai nước hiện nhìn thấy một tương lai chung, nơi mọi người có thể cùng hợp tác để thúc đẩy sự thịnh vượng. Tổng thống Trump đã yêu cầu phái đoàn Mỹ phải 'mở ra một chương mới' nhằm chuyển biến quan hệ với Iran", ông Vance cho hay.

Theo CNN, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cũng có mặt tại địa điểm đàm phán để thực hiện vai trò trung gian.