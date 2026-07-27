Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo các hãng tin TASS và Anadolu, phát biểu tại cuộc họp với các nhà lập pháp tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhận định phương Tây đã tăng cường áp lực lên Nga kể từ năm 2022 nhưng không làm suy yếu được nước này.

“Phương Tây đã đẩy cỗ máy bài Nga lên tốc độ cao nhất, lập nên những kỷ lục thế giới. Điều này đúng ở hai khía cạnh, số lượng các lệnh trừng phạt được áp đặt và sự vô ích của chính những biện pháp đó,” ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các hạn chế đã gây thiệt hại cho chính những quốc gia áp đặt chúng nhiều hơn đối với Nga. “Điều đó cũng đúng với mức độ thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra, trước hết và trên hết là đối với chính những bên khởi xướng và áp đặt chúng cũng như người dân ở một số quốc gia châu Âu và các nước khác”.

Tổng thống Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách làm tê liệt nền kinh tế, suy yếu tiềm năng khoa học và năng lực công nghiệp của nước này.

Ông Putin phát biểu: “Không thể đánh bại Nga trên chiến trường, phương Tây giờ đây đang chuyển sang sử dụng những phương thức công khai để chống lại người dân của chúng ta... Tuy nhiên, sẽ không ai có thể khuất phục được người Nga”.

Dù thừa nhận Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn, ông Putin cho biết nước này đã thích nghi với sức ép từ bên ngoài đồng thời vẫn theo đuổi các mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn. Ông cũng khẳng định chính phủ Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, việc làm và các chương trình an sinh xã hội đồng thời duy trì chi tiêu cho quốc phòng.

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực tài chính và năng lượng của nước này.