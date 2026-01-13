Báo The Hill dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 12/1 nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn chú trọng việc giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị Greenland của Đan Mạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng

“Tổng thống Trump không đặt ra thời gian biểu cụ thể nhưng việc kiểm soát đảo Greenland là ưu tiên hàng đầu với ông ấy. Tôi nghĩ ông Trump đã nói rõ việc này vào tối 11/1. Ông ấy muốn chứng kiến việc Mỹ thâu tóm đảo Greenland, bởi tổng thống cảm thấy nếu Washington không làm vậy thì hòn đảo này sẽ bị các quốc gia khác kiểm soát. Đó không phải là điều tốt đẹp với Mỹ, châu Âu hay cho Greenland”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng khẳng định việc Washington sáp nhập hòn đảo tự trị của Đan Mạch không chỉ vì “lợi ích tốt nhất của Mỹ, mà có lẽ cũng vì lợi ích tốt nhất dành cho Greenland nếu hòn đảo này là một phần của Mỹ và được Mỹ bảo vệ”.

Theo báo The Hill, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình TV2 trong ngày 12/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tái khẳng định nếu Mỹ sử dụng biện pháp quân sự với đảo Greenland, đó sẽ là dấu chấm hết cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Nếu Mỹ chọn tấn công quân sự vào một nước thành viên trong khối NATO, mọi thứ sẽ kết thúc”, bà Frederiksen phát biểu.