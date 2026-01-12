Trả lời phỏng vấn chương trình “Meet the Press” phát sóng trên kênh NBC hôm 11/1, nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy tới từ bang Connecticut, Mỹ nhận định nếu chính quyền Tổng thống Trump giành quyền kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch, “điều đó sẽ là dấu chấm hết cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Một khu vực trên đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Ảnh: National Geographic

“NATO sẽ có nghĩa vụ bảo vệ đảo Greenland, do đó sẽ phát sinh câu hỏi liệu Mỹ có đang trong tình trạng xung đột với châu Âu, với Anh và Pháp hay không… Chính quyền Trump đã không tập trung đủ vào người dân Mỹ. Tổng thống Trump mỗi ngày đều nghĩ đến việc kiểm soát đảo Greenland, nắm giữ kinh tế Venezuela, xây phòng khiêu vũ. Ông ấy hoàn toàn không nghĩ đến người dân Mỹ”, ông Murphy nói.

Nghị sĩ Dân chủ Mark Warner cũng có quan điểm tương tự khi cảnh báo nếu Washington thực hiện hành động quân sự nhằm vào Greenland, điều đó sẽ phá hủy khối quân sự NATO hoàn toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ chia sẻ trên kênh Fox News: “Đảo Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt và chúng ta có một hiệp ước với Đan Mạch, cho phép chúng ta làm hầu hết mọi điều mình muốn ở Greenland. Nếu ông Trump thực hiện hành động chống lại Greenland thì điều này sẽ phá hủy hoàn toàn NATO”.

Trong khi đó, nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine đến từ bang Virginia bày tỏ tin tưởng rằng Thượng viện Mỹ sẽ ngăn cản ông Trump kiểm soát Greenland.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland vì lý do an ninh.