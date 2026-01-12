Greenland. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT, ông Trump từ lâu lập luận rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, viện dẫn vị trí chiến lược của hòn đảo này và sự cần thiết phải ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến ông mâu thuẫn với một số nước thành viên NATO ở châu Âu, những nước ủng hộ Đan Mạch.

Anh và Đức đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của NATO trong vùng nhằm làm suy yếu luận điểm an ninh của ông Trump. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức nắm rõ tình hình tiết lộ Berlin đã đưa ra một đề xuất liên quan tới sứ mệnh chung của NATO mang tên "Trạm gác Bắc cực". Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ thảo luận vấn đề đó với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này.

Theo báo Telegraph, trong những ngày gần đây, các quan chức Anh cũng đã gặp gỡ các đối tác từ Đức và Pháp để lập kế hoạch cho một sứ mệnh khả thi của NATO tại Greenland. Các đề xuất đã được thảo luận tại một cuộc họp của liên minh quân sự này vào tuần trước.

London đã đưa ra các đề xuất gồm diễn tập quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, chi tiêu quốc phòng có mục tiêu và triển khai quân đội quy mô lớn tới Greenland. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch vẫn ở giai đoạn đầu.

Tổng thống Trump hôm 10/1 tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland bất kể người dân trên hòn đảo này có muốn hay không. Người đứng đầu Mỹ cũng cảnh báo sẽ thực hiện mục tiêu bằng "con đường khó khăn". Trong khi đó, các phương tiện truyền thông cho biết Washington đang xem xét việc mua lại hòn đảo này và đưa ra các ưu đãi tài chính cho cư dân nơi đây, nhưng Nhà Trắng vẫn chưa loại trừ hoàn toàn khả năng sử dụng vũ lực.