Theo The Hill, các nguồn thạo tin nói với truyền thông Anh rằng các quan chức chính phủ Mỹ, bao gồm cả các trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng đã thảo luận về mức tiền chi trả trực tiếp cho người dân Greenland, dao động trong khoảng 10.000 - 100.000 USD/người.

Các ngôi nhà ở thủ phủ Nuuk của Greenland. Ảnh: Alamy

Một nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận nội bộ đã trở nên nghiêm túc hơn sau khi chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào Venezuela kết thúc bằng việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đưa đến New York truy tố.

Theo một quan chức Nhà Trắng, chính quyền Trump đang cố gắng ký kết Hiệp ước Liên kết tự do (COFA) với hòn đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Với một thỏa thuận như vậy, Washington chỉ cung cấp dịch vụ chuyển phát thư và các hoạt động bảo vệ quân sự để đổi lấy việc quân đội Mỹ được hoạt động tự do và thương mại miễn thuế trên đảo.

Khi The Hill nêu câu hỏi về vấn đề này, Nhà Trắng đã dẫn lại phát biểu của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 7/1. “Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng việc giành quyền kiểm soát Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ”, bà Leavitt nói với các phóng viên.

Hồi tháng 3 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thâu tóm Greenland. Tổng thống Mỹ đã có những cảnh báo tương tự sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro.

Theo một nguồn tin, cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1 đã tạo động lực cho những người trong Nhà Trắng kêu gọi Greenland gia nhập Mỹ. Truyền thông Anh cho hay, người dân Greenland ủng hộ việc tách khỏi Đan Mạch nhưng phần lớn họ không muốn hòn đảo sáp nhập vào Mỹ.

“Greenland không phải để bán. Tôi nghĩ Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và quan chức phụ trách ngoại giao Vivian Motzfeldt đã nói rất rõ ràng”, Jacob Isbosethsen, người đứng đầu phái đoàn đại diện của Greenland tại Mỹ và Canada nhấn mạnh.

Ông Isbosethsen đã gặp Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban quân sự của Thượng viện Mỹ để thảo luận về Greenland. Ông Wicker cũng đồng quan điểm với ông Isbosethsen và cho rằng Mỹ không nên "gây thù, chuốc oán" với một nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cũng phản đối việc Tổng thống Trump dùng quân đội để giành quyền kiểm soát Greenland. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman tin, “lý tưởng nhất” là mua lại Greenland từ tay Đan Mạch như đã từng mua lãnh thổ Louisiana năm 1803 và Alaska năm 1867.