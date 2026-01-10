Người dân Greenland. Ảnh: BBC

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về tương lai của Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần có để đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo BBC, mặc dù Greenland có vẻ yên bình và xa xôi nhưng vùng đất rộng lớn phủ đầy băng tuyết này đang là trung tâm của căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Hòn đảo phần lớn nằm phía trên Vòng Bắc Cực, có diện tích gấp 9 lần nước Anh nhưng chỉ có 57.000 cư dân với hầu hết là người Inuit bản địa. Ở thủ phủ Nuuk, cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn nhưng người dân tỏ ra rất lo lắng về những tuyên bố gần đây của ông Trump, gồm cả phát biểu rằng Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát hòn đảo, kể cả phải sử dụng vũ lực.

Mặc dù ít người muốn nói chuyện công khai nhưng những người lên tiếng đều bày tỏ nỗi sợ hãi và thất vọng trước ý tưởng Mỹ tìm cách thâu tóm Greenland.

Phóng viên BBC dẫn lời một cư dân Greenland đề nghị giấu tên cho hay, bà không tin tưởng ai trong những ngày này, đồng thời thừa nhận bản thân vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh Mỹ sẽ dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. Trong khi đó, Pilu Chemnitz, một nghệ nhân làm gốm lại nói: "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi hiện đều cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, chúng tôi luôn sống một cuộc sống yên tĩnh và hòa bình".

Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 85% người dân Greenland phản đối việc Mỹ kiểm soát hòn đảo. Cùng lúc, nhiều người dân tại đây cũng ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch trong khi vẫn tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ tài chính của chính quyền Copenhagen.

Nữ nghị sĩ Pipaluk Lynge-Rasmussen của Greenland, thành viên của đảng Inuit Ataqatigiit ủng hộ độc lập cho biết, người dân Greenland muốn có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định về tương lai của hòn đảo. Bà Lynge-Rasmussen bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Rubio sẽ dẫn đến “sự hiểu biết và thỏa hiệp”, có thể bao gồm hợp tác về thương mại, khai thác khoáng sản hoặc an ninh thay vì đối đầu.

Theo một thỏa thuận năm 1951 với Đan Mạch, Mỹ được phép đóng quân ở Greenland và hiện duy trì một lực lượng quân sự nhỏ tại đây.