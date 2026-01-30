Theo báo The Hill, các quốc gia và tổ chức bị Nhà Trắng nêu tên có tham gia kinh doanh và cung cấp dầu mỏ cho Cuba gồm Nga, Trung Quốc, Iran cũng như Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Trong một sắc lệnh hành pháp hôm 29/1, Tổng thống Mỹ Trump đã ban bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, tạo ra “hệ thống thuế quan” đối với các nước và tổ chức làm ăn với Cuba. Ông Trump từng sử dụng cơ chế tương tự để áp đặt hàng loạt mức thuế quan khác nhau đối với nhiều quốc gia vào đầu năm nay. Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét liệu tổng thống có thẩm quyền sử dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia để áp thuế đối với các nước khác hay không.

“Dưới hệ thống này, một khoản thuế bổ sung, theo giá trị có thể được triển khai với hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia nước ngoài trực tiếp hoặc gián tiếp bán hay cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Theo đánh giá của tôi, hệ thống thuế quan như được mô tả dưới đây là cần thiết và phù hợp để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong sắc lệnh này”, trích sắc lệnh mới của ông Trump.

Ông Trump cũng lưu ý, Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ tham vấn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và quyết định liệu “một quốc gia nước ngoài có trực tiếp hoặc gián tiếp bán hay cung cấp dầu mỏ cho Cuba hay không”.

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh mới tiếp sau một loạt cảnh báo nhằm vào Cuba. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết La Habana hiện không có các cuộc đàm phán với chính quyền Trump.