Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng trên mạng Truth Social hôm 11/1 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Sẽ không còn dầu thô hoặc tiền chảy vào Cuba nữa. Tôi mạnh mẽ đề nghị họ thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn. Trong nhiều năm, Cuba đã tồn tại nhờ lượng lớn dầu và tiền từ Venezuela”.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 11/1. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Al Jazeera, Venezuela là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Cuba. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự chớp nhoáng nhằm vào thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chưa có tàu hàng nào rời cảng Venezuela để đến Cuba.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã bác bỏ những tuyên bố của ông Trump và khẳng định không ai có tư cách buộc Cuba phải làm gì.

“Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Không ai có thể ra lệnh chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai; chúng tôi là bên bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa ai; chúng tôi chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”, ông Bermúdez nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết nước này có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Ông Rodriguez cũng phủ nhận việc Cuba nhận thù lao tài chính hay “vật chất” để đổi lấy việc cung cấp dịch vụ an ninh cho bất kỳ quốc gia nào.