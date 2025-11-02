Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/11, ông Trump đã chỉ trích "cuộc thảm sát hàng loạt" đối với những người theo Cơ đốc giáo tại quốc gia Tây Phi này. Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời tuyên bố, chính phủ Mỹ sẽ ngừng ngay lập tức mọi khoản viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria. Ông cảnh báo chính phủ Nigeria cần hành động nhanh chóng, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về cách đối xử với các tín đồ Cơ đốc giáo ở Nigeria.

Ông Trump viết: "Nếu Mỹ tấn công, điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những kẻ côn đồ khủng bố đã tấn công người Cơ đốc giáo yêu quý của chúng ta".

Abuja chưa có phản ứng ngay lập tức nào đối với lời đe dọa hành động quân sự của ông Trump. Nhà Trắng cũng chưa có bình luận gì về thời điểm có thể xảy ra bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ.

Theo báo Guardian, trước đó, Nigeria đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc đàn áp người Cơ đốc giáo.

Bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump xuất hiện một ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" của Mỹ.

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu tuyên bố, việc Mỹ mô tả Nigeria là một quốc gia không khoan dung tôn giáo đã không phản ánh đúng thực tế và bỏ qua những nỗ lực nhất quán của chính phủ nước này nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả người dân Nigeria. Theo nhà lãnh đạo này, Nigeria phản đối và không khuyến khích đàn áp vì lý do tôn giáo.