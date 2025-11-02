Hãng tin Sky News của Anh cũng cho biết, ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến USS Iwo Jima của Mỹ đã có mặt tại khu vực chỉ cách bờ biển Venezuela khoảng 200km. Con tàu này đang tham gia tập trận bắn đạn thật.

USS Iwo Jima là tàu lưỡng cư tấn công, giữ vai trò then chốt trong lực lượng viễn chinh của Mỹ. Tàu có khả năng tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ.

Lính Mỹ tập trận gần Venezuela. Ảnh: Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ

Thời gian qua, Mỹ liên tục cáo buộc Venezuela hỗ trợ "tội phạm khủng bố ma túy" và đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với quốc gia này. Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tấn công hàng chục con tàu bị họ cáo buộc là phương tiện của những kẻ buôn lậu ma túy. Tổng thống Venezuela đã bác bỏ những lời buộc tội trên, đồng thời tố cáo Mỹ muốn gây ra một cuộc chiến mới khi tăng cường sự hiện diện của quân đội gần nước này.

Hiện 8 tàu chiến của hải quân Mỹ, một tàu tác chiến đặc biệt và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã có mặt tại vùng biển Caribe. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được cho sẽ mang theo 3 tàu quân sự nữa, với tổng cộng hơn 4.000 quân nhân trên tàu dự kiến ​​sẽ đến vào tuần tới. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Washington ở Puerto Rico.

Ryan Berg, giám đốc Chương trình châu Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu chiến lược & quốc tế cho biết, sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay ám chỉ kế hoạch của Washington có thể vượt ra ngoài phạm vi một chiến dịch chống ma túy. Ông Berg nói thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump có khoảng một tháng để đưa ra "một quyết định quan trọng" trước khi tái triển khai nhóm tác chiến này.

Nhiều hãng truyền thông gần đây đưa tin, Nhà Trắng đang cân nhắc các hành động quân sự tiềm tàng ở Venezuela. Tờ Washington Post ngày 31/10 cho hay, Washington đã xác định được một số mục tiêu, bao gồm các cơ sở quân sự được tin phục vụ buôn lậu ma túy.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có phải Mỹ định tấn công Venezuela hay không, ông Trump ngày 31/10 đáp: "Không, điều đó không đúng sự thật".