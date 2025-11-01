Quà tặng dành cho Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, ông Trump đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều món quà vừa kỳ lạ, vừa mang tính cá nhân.

Trong chuyến công du châu Á tuần này, Tổng thống Mỹ đã nhận nhiều món quà được lựa chọn cẩn thận từ các nhà lãnh đạo mới, những người mong muốn củng cố mối quan hệ với đồng minh quyền lực nhất. Việc chọn quà phản ánh sự tính toán kỹ lưỡng của các nhà lãnh đạo khi họ nỗ lực thể hiện sự tôn trọng và gây bất ngờ, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu về người nhận, người có thể rất nhạy cảm đối với cách được đối xử.

Theo luật của Mỹ, những món quà tặng cho tổng thống thực chất là tài sản của công chúng Mỹ và thường được trao cho cơ quan dịch vụ công quản lý. Song, tổng thống có thể mua lại quà tặng theo giá thị trường. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump bị đảng Dân chủ cáo buộc kê khai không đúng một số món quà nhận được.

Dù những món quà được chuyển tới đâu thì những gì ông Trump được tặng trong nhiệm kỳ 2 đã phản ánh mức độ các đối tác muốn để lại ấn tượng với nhà lãnh đạo Mỹ. Dưới đây là một số món quà nổi bật:

Máy nhắn tin mạ vàng

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel.

Ngày 4/2, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên tới thăm Nhà Trắng trong năm nay, ông đã tặng Tổng thống Trump một máy nhắn tin mạ vàng. Đây là thiết bị mà Israel gắn chất nổ để gây thương tích và tiêu diệt các thành viên nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon vào năm ngoái.

Một người quen của ông Trump tiết lộ, người đứng đầu Mỹ đã nói riêng với ông rằng món quà này "gây khó chịu".

Mũ vàng của samurai

Mũ vàng samurai. Ảnh: Kyodo

Ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Shigeru Ishiba đã tặng Tổng thống Trump một chiếc mũ giáp samurai bằng vàng. Theo hãng tin Kyodo, ý tưởng tặng mũ xuất phát từ một bộ phim truyền hình Mỹ đã đạt giải thưởng có tên "Shogun". Ngoài ra, ông Trump là người thích màu vàng.

Theo nhà sản xuất Ningyouno Hanafusa Co. có trụ sở tại Tottori, chiếc mũ samurai rộng 57cm, cao 81cm và sâu 48cm, có giá 168.000 Yên tương đương 1.100 USD.

Chiếc đai vô địch WBC

Ảnh: Alamy

Ảnh: Pravda

Trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tặng người đứng đầu nước Mỹ một món quà đặc biệt. Đó là chiếc đai vô địch quyền Anh thế giới mà võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk đã giành được năm ngoái. Chiếc đai vàng rực rỡ được đặt trên một chiếc bàn nhỏ khi cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump biến thành một cuộc khẩu chiến.

Một bát cỏ 3 lá

Ảnh: RTE

Ngày 12/3, Thủ tướng Ireland Michael Martin đã tới Nhà Trắng và tặng Tổng thống Trump một bát pha lê Waterford chứa đầy cỏ 3 lá nhân ngày Thánh Patrick.

Một bức chân dung

Ảnh: Nikas Safronov/CNN

Dù không tặng trực tiếp nhưng bức tranh chân dung của ông Trump do Tổng thống Nga Vladimir Putin nhờ đặc phái viên Mỹ Steve Witkofff chuyển tới tay lãnh đạo Nhà Trắng chắc chắn đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Bức tranh khắc họa khuôn mặt dính máu của Tổng thống Trump ngay sau khi nhà lãnh đạo này thoát chết trong vụ mưu sát ở bang Pennsylvania, Mỹ năm 2024.

Một chiếc Boeing hạng sang

Ảnh: CNN

Hồi tháng 5, Qatar đã tặng Tổng thống Trump một chiếc Boeing 747 trị giá 400 triệu USD để làm chuyên cơ Không lực Một mới. Món quà có giá trị lớn, vượt trội các món quà khác đã gây tranh cãi. Sau đó, ông Trump thông báo sẽ chuyển máy bay cho quỹ thư viện của tổng thống.

Bản sao giấy khai sinh

Ảnh: NY Times.

Hồi tháng 6, trong chuyến thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chọn cách tiếp cận cá nhân để thiết lập quan hệ với ông Trump. Ông đã trao cho Tổng thống Mỹ bản sao giấy khai sinh của ông nội ông Trump và mời nhà lãnh đạo này tới thăm quê hương của tổ tiên.

Vương miện vàng

Ảnh: Yonhap

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Tổng thống Trump đã nhận được bản sao của một chiếc vương miện vàng lịch sử từ người đồng cấp Lee Jae Myung. Khi nhận quà, ông Trump nói đùa: "Tôi muốn đội nó ngay bây giờ".