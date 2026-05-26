Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng trên mạng Truth Social của ông Donald Trump viết: “Số uranium đã làm giàu, tức bụi phóng xạ, hoặc sẽ lập tức được bàn giao cho Mỹ để chúng tôi tiêu hủy hoặc phía Iran phối hợp và thực hiện việc tiêu hủy tại chỗ ở một địa điểm có thể chấp nhận với sự giám sát quá trình của Ủy ban Năng lượng nguyên tử hoặc một cơ quan tương tự”.

Theo hãng tin CNN, trong một sự kiện được tổ chức tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hồi tuần trước, ông Trump từng khẳng định Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề yêu cầu Iran bàn giao số lượng uranium đã làm giàu.

Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác từ lâu đã cáo buộc Iran theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm cả làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích dân sự và gần với mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần nhấn mạnh họ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV ở Vịnh Ba Tư

Hãng thông tấn Fars sáng nay (26/5) đưa tin các lực lượng phòng không Iran vừa phô diễn sức mạnh khi bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Vịnh Ba Tư.

“Vài tiếng đồng hồ trước, không phận Vịnh Ba Tư đã chứng kiến màn trình diễn sức mạnh phòng thủ của Iran, khi các quân nhân của Tehran cho ra mắt hệ thống Arash-e Kamangir tân tiến bằng việc bắn hạ thành công một UAV của đối phương trên vùng biển chiến lược ở Vịnh Ba Tư”, thông cáo của Fars trên mạng xã hội X viết.

Hiện chưa rõ chủng loại UAV bị bắn hạ và “đối phương” được Fars nhắc đến trong đoạn thông cáo trên là quốc gia nào.