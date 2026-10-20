Tổng thống Trump cho rằng chính sách nhập cư của Pháp là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực, khuyên Paris nên đóng cửa biên giới.

Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 tuyên bố rằng làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp là hệ quả từ chính sách nhập cư của chính Paris.

"Tình trạng bạo loạn ở Pháp là do vấn đề nhập cư, không phải trường học hay bất cứ điều gì khác. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Emmanuel Macron trong nhiệm kỳ đầu của mình. Việc không kiểm soát chặt biên giới sẽ khiến cả thế giới đổ xô tới Pháp và Paris sẽ sớm trở thành một thành phố Hồi giáo. Nếu Pháp và châu Âu không đóng cửa biên giới và trục xuất tội phạm, trong đó có những kẻ đang tham gia biểu tình, thì họ sẽ lụi tàn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cũng kêu gọi Pháp siết chặt kiểm soát biên giới "trước khi quá muộn" trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh giới chức Pháp đã mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm ra ngoài phạm vi thủ đô Paris, áp dụng thêm tại các thành phố Nice, Lyon và một số khu vực thuộc tỉnh Gironde, sau các cuộc biểu tình bạo lực vào cuối tuần qua. Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu, châu Á đã khuyến cáo công dân đến Pháp nên tránh nơi đông người.

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 19/10, Tổng thống Trump đã kêu gọi tên bang New Mexico thành New America ngay lập tức, nhấn mạnh việc đổi tên có thể đem lại lợi ích cho người dân ở bang này.

"New Mexico nên đổi tên ngay lập tức thành New America. Cái tên mới sẽ mang lại giá trị và uy tín cho tiểu bang này. Giá bất động sản và thu nhập của người dân địa phương sẽ tăng lên", ông Trump nói.

Đề xuất đổi tên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Mexico vẫn đang diễn ra căng thẳng. Nhà lãnh đạo Mỹ lần đầu đưa ra ý tưởng đổi tên bang New Mexico vào đầu tháng 9, nhưng động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới chức địa phương.