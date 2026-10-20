Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/10 cho rằng đã đến lúc một người khác thay vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đại diện cho Kiev tham gia đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Theo báo The Guardian và hãng tin Anadolu, ông Trump hôm 19/10 nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để vận động tranh cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại bang Kansas: “Ông Zelensky không biết mình đang nói gì. Ông ấy lẽ ra phải giải quyết xong cuộc cuộc xung đột này từ lâu rồi".

Trước phát biểu của ông Zelensky cho rằng Tổng thống Mỹ đang đứng về “phía sai của lịch sử”, ông Trump đã đáp trả gay gắt: "Nếu nghe theo tôi, ông ấy đã có được một thỏa thuận tốt hơn nhiều từ lâu. Tôi nghĩ đã đến lúc cần một người khác đàm phán thay mặt Ukraine. Điều gì đã xảy ra? Rất nhiều người đã thiệt mạng. Họ đang mất đi dân số nam giới".

“Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky để người khác đứng ra đàm phán... Ông Zelensky không giúp tình hình cải thiện được bao nhiêu. Tôi nghĩ ông ấy không muốn chấm dứt xung đột nhưng tôi không muốn thấy mọi người phải chết. Mỹ đã viện trợ rất nhiều cho Ukraine. Họ chẳng mang lại gì cho chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về Ukraine hay không, ông Trump nói chưa đồng ý nhưng sẵn sàng cân nhắc các cuộc thảo luận như vậy. “Chưa, nhưng tôi sẽ tham gia. Không hẳn vì Ukraine bởi nói thật, Nga đã hành xử khá ổn trong vấn đề Ukraine”, ông Trump nói.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ là ưu tiên trong bất kỳ cuộc gặp nào như vậy. “Chúng tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa... Chúng tôi có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ nước nào. Nga đứng thứ 2, Trung Quốc đứng thứ 3 nhưng đang bắt kịp. Trung Quốc từng tụt lại rất xa, nhưng giờ đang đuổi kịp. Có lẽ sẽ mất khoảng 5 năm”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có gặp ông Putin và ông Tập để thảo luận về việc chấm dứt xung đột mà không có sự tham dự của ông Zelensky hay không, ông Trump khẳng định sẽ làm “bất cứ điều gì có thể để chấm dứt xung đột, bất kể có ai tham dự hay không”.