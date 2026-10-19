Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không muốn chấm dứt xung đột với Nga và có lẽ chưa bao giờ muốn như vậy” khi đã nhận hàng tỷ USD viện trợ từ phương Tây.

Theo đài RT, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/10, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại quan điểm rằng các vụ tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã góp phần đẩy giá năng lượng lên cao, gây tổn hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

“Ông Zelensky chẳng bận tâm đến điều đó. Thẳng thắn mà nói, với tất cả số tiền mà châu Âu vẫn thường xuyên rót cho ông ta cùng với khoản tiền mà (cựu Tổng thống Mỹ) Joe Biden từng trao trước đây, ông ta chẳng hề muốn kết thúc cuộc xung đột này và có lẽ chưa bao giờ muốn cả. Lẽ ra ông ta đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn vào 2 năm trước so với thời điểm hiện tại”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ nói thêm Ukraine đang “tan hoang”, đồng thời mô tả lực lượng nam giới của quốc gia Đông Âu đang “suy giảm, bị thương và/hoặc đã thiệt mạng”.

Theo RT, ông Trump có phát biểu trên khi bảo vệ quyết định nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Đầu tháng này, lãnh đạo Nhà Trắng đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Hôm 16/10, ông Trump tiếp tục đình chỉ áp đặt các mức thuế quan sâu rộng nhắm vào những bên mua lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Trên Truth Social, ông Trump tuyên bố bản thân đang tập trung vào việc làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev, đồng thời khẳng định không muốn “thực hiện bất kỳ hành động nào một cách thiếu khôn ngoan, khiến Nga rời bỏ bàn đàm phán”.

Bất chấp các yêu cầu của người đứng đầu Mỹ về việc ngừng tập kích các cơ sở năng lượng của Nga, trong đêm 18/10, Ukraine đã triển khai một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào một kho dầu tại St. Petersburg, gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm thấy “bị ông Trump phản bội”, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức Ukraine hoàn toàn bất ngờ trước thỏa thuận về dầu diesel mà ông Trump đạt được với Moscow.

“Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình, vì tôi cho rằng tất cả đều là những sai lầm. Chúng sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi cũng chẳng giúp ích gì cho Mỹ”, ông Zelensky chia sẻ trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC News hôm 18/10.