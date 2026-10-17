Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hoan nghênh người đồng cấp Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại bang Florida, bất chấp các chỉ trích của phương Tây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Theo đài RT, sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, ông Trump đã có quan điểm khác với nhiều đồng minh phương Tây của Mỹ, những nước đã đình chỉ các cuộc tiếp xúc cấp cao với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận hồi tháng trước rằng ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Miami trong hai ngày 14 - 15/12.

“Tôi không biết ông ấy có đến hay không. Tôi chắc chắn rất mong ông ấy tham dự”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 16/10 khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có tham gia hội nghị hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã cảm ơn lời mời, nhưng việc Tổng thống Putin có tham dự hội nghị hay không vẫn chưa được quyết định. Ông Peskov khẳng định Moscow sẽ “tích cực tham gia các hoạt động của G20”.

Lời mời đã vấp phải chỉ trích của các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng. Song, ông Trump bảo vệ việc duy trì tiếp xúc với Moscow, cho rằng đây là một phần trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin hồi đầu tháng này, ông Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và tháng 11. Động thái này tiếp tục vấp phải phản ứng từ Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy "bị phản bội". Đáp lại, ông Trump gợi ý Ukraine nên có “một tổng thống mới”, đồng thời mô tả ông Zelensky là người “không phải đối tác tốt để chúng tôi làm việc cùng”.

Ông Trump đã khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, vốn phần lớn bị đình chỉ dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm là Steve Witkoff và Jared Kushner, đã cùng tới Moscow 3 lần kể từ tháng 12/2025. Trong khi đó, ông Witkoff đã thực hiện 8 chuyến thăm thủ đô Nga kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Lần gần nhất ông Trump và ông Putin gặp trực tiếp là ngày 15/8/2025 tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Asheville, bang Bắc Carolina, Mỹ trong hai ngày 31/8 - 1/9/2026. Đây là lần đầu tiên ông Siluanov trực tiếp dự một cuộc họp G20 kể từ tháng 2/2022.