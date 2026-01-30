Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài RT, đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Miami, Mỹ ngày 29/1 với người đứng đơn là ông Trump cùng các con trai Donald Trump Jr, Eric Trump và Tổ chức Trump.

Đơn kiện cáo buộc IRS và Bộ Tài chính Mỹ đã sai khi cho phép một nhân viên có động cơ chính trị làm rò rỉ thông tin thuế cá nhân của ông Trump cho tờ New York Times, ProPublica và nhiều hãng tin khác, gây ảnh hưởng tới danh tiếng lẫn tài chính của nhà lãnh đạo này và gia đình.

Vụ kiện xoay quanh cựu nhân viên IRS Charles Littlejohn, người bị kết án 5 năm tù vào năm 2024 vì tội đánh cắp và tiết lộ hồ sơ thuế. Littlejohn thừa nhận đã làm rò rỉ thông tin thuế của ông Trump cho tờ New York Times. Năm 2020, tờ báo này đã đưa tin ông Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang vào các năm 2016 và 2017. Người này cũng cung cấp dữ liệu về ông Trump và toàn bộ các doanh nghiệp mà ông từng sở hữu cho tờ ProPublica. Đơn kiện cáo buộc các báo sau đó đã đưa tin sai lệch rằng những tài liệu này chứa “các bằng chứng gian lận”.

Bộ Tài chính và IRS vẫn chưa bình luận về vụ kiện.

Đơn kiện được đệ trình chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố hủy bỏ tất cả các hợp đồng của bộ này với công ty tư vấn Booz Allen Hamilton, nơi Littlejohn làm việc. Ông Bessent viện dẫn lý do công ty trên không thực hiện các biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Các công tố viên mô tả vụ rò rỉ trên “chưa từng có trong lịch sử của IRS”, ảnh hưởng đến khoảng 406.000 người nộp thuế và dữ liệu tài chính trong hơn 15 năm.