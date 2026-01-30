Đài RT dẫn lời Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp của nội các Mỹ hôm 29/1: “Vì thời tiết cực lạnh… tôi đã đích thân yêu cầu Tổng thống Putin ngừng bắn vào Kiev và các thành phố, thị trấn Ukraine trong 1 tuần. Ông Putin đã đồng ý làm điều đó. Chúng tôi rất vui mừng với quyết định này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về tin đồn Moscow và Kiev đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko, mặc dù hai bên “có một thỏa thuận về ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng” nhưng “chưa có ngày bắt đầu cho thỏa thuận này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn, trong đó cả hai bên sẽ tạm dừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và lưới điện của nhau. Những lời kêu gọi như vậy đã gia tăng trong tuần này sau khi các cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến gần 1 triệu hộ gia đình ở Kiev bị mất điện hôm 28/1, theo thống kê của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denis Shmigal.

Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở do quân đội cũng như tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine sử dụng và động thái nhằm đáp trả những cuộc tập kích của các lực lượng Kiev vào sâu trong lãnh thổ và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.

Nhiệt độ tại thủ đô Kiev của Ukraine dự kiến ​​sẽ giảm xuống -13 độ C vào cuối tuần này.

Nga từng đồng ý ngừng bắn vào mạng lưới hạ tầng năng lượng vào tháng 3 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán với chính quyền Trump. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Kiev đã phá vỡ lệnh ngừng bắn chỉ vài ngày sau đó khi phát động tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nước này đã chọn không trả đũa tương ứng, mà ưu tiên tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Sau khi ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước kêu gọi một lệnh ngừng bắn khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov phản hồi: “Chúng tôi đang nỗ lực vì hòa bình, chứ không phải vì một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, lâu dài, được đảm bảo và đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện thích hợp là ưu tiên tuyệt đối”.