Theo Sky News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Kết thúc cuộc điện đàm, ông Trump đã thông báo về việc khôi phục quyền đi lại trên không ở Venezuela trong cuộc họp nội các sau đó.

"Tình hình an ninh ở Venezuela đã được kiểm soát nghiêm ngặt kể từ khi bà Rodriguez lên lãnh đạo chính phủ lâm thời. Chúng ta sẽ nhanh chóng mở lại toàn bộ không phận thương mại cho Venezuela. Sớm thôi, công dân Mỹ sẽ có thể tới Venezuela một cách an toàn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và các quan chức Lầu Năm Góc tiến hành các bước dỡ bỏ phong tỏa với không phận Venezuela.

Vào tháng 11, Tổng thống Trump đã tuyên bố không phận "ở phía trên và xung quanh" Venezuela nên được coi là "đóng cửa hoàn toàn". Tại thời điểm đó, đây là một biện pháp nhằm gây sức ép lên chính quyền của ông Maduro. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau đó yêu cầu phi công phải thận trọng khi bay qua khu vực này vì hoạt động quân sự gia tăng, trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế bắt đầu hủy bỏ các chuyến bay tới Venezuela.

Thông báo của ông Trump đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Washington và Caracas sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Trước đó, Mỹ cùng đã trả lại một tàu chở dầu bị thu giữ hồi đầu tháng cho Caracas, đồng thời bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với các tài sản của Venezuela đang bị đóng băng ở nước ngoài.