Tuyên bố trên mạng xã hội X của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng, việc Israel đơn phương thực hiện cuộc không kích nhằm vào phái đoàn Hamas có mặt trên lãnh thổ Qatar sẽ không thúc đẩy các mục tiêu vì một nền hòa bình.

“Giới chức quân sự Mỹ thông báo cho chúng tôi rằng phía Israel đã tấn công phái đoàn Hamas tại một khu vực ở thủ đô Doha, Qatar. Đó là quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chứ không phải của tôi. Việc Tel Aviv đơn phương ném bom vào Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, một quốc gia đang nỗ lực hết mình và chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi làm trung gian hòa bình, sẽ không thúc đẩy được các mục tiêu của Israel hay Mỹ”, ông Trump viết.

Hiện trường tòa nhà phái đoàn Hamas nhóm họp ở Qatar bị không kích. Ảnh: Al Jazeera English/Youtube

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng bản thân sau khi nhận được tin báo “đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar về cuộc tấn công sắp xảy ra, nhưng thật không may khi mọi chuyện quá muộn”.

“Tôi sau đó có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu và giới lãnh đạo Qatar. Tôi đã đảm bảo với Quốc vương và Thủ tướng Qatar rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ không tái diễn trên lãnh thổ của họ. Tôi cũng chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoàn thiện bản Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng với Qatar”, ông Trump cho hay.

Ở một diễn biến khác, kênh CNN dẫn lời giới chức Hamas cho biết cuộc không kích của Israel đã khiến 5 thành viên trong phái đoàn của phong trào này có mặt ở Qatar thiệt mạng. “Một trong những mục tiêu chính của đòn không kích là Trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya, tuy nhiên ông này không nằm trong danh sách những người thiệt mạng…”, nguồn tin từ Hamas nói.