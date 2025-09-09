Trong tuyên bố đưa ra sau khi Israel thực hiện vụ tấn công, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari đã gọi hành động trên của Tel Aviv là “hèn nhát”.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm trên của Israel. Vụ tấn công này đã cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và sự an toàn của người dân Qatar và những người sinh sống tại đây”, ông Al Ansari cho hay.

Một khu vực ở Doha nghi bị Israel không kích hôm 9/9. Ảnh: Al Jazeera English/Youtube

Trong một tuyên bố sau đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào “giới lãnh đạo cấp cao của Hamas bằng đòn tập kích chính xác trong một chiến dịch phối hợp cùng cơ quan tình báo Shin Bet”.

“Trong nhiều năm, các thành viên thuộc giới lãnh đạo Hamas đã dẫn dắt nhiều hoạt động của phong trào này, và có trách nhiệm trực tiếp trong cuộc tấn công hôm 7/10/2023, cũng như giật dây cho cuộc chiến chống lại Nhà nước Israel”, thông cáo của IDF viết.

Kênh CNN dẫn lời một số người dân sống ở Doha kể rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thời điểm cuộc tập kích của Israel diễn ra. “Tôi nghe thấy ít nhất 5 tiếng nổ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nổ gần đến mức tôi ngỡ xảy ra từ sân sau nhà mình. Tuy nhiên khi tôi kiểm tra thông tin trên truyền hình, thì địa điểm xảy ra các vụ nổ nằm cách khu tôi sống khoảng 15 phút di chuyển”, một người dân kể lại.

Cũng theo kênh này, một quan chức Israel giấu tên đã “thông báo cho chính quyền Mỹ” về cuộc tấn công lần này. Hiện Nhà Trắng và giới chức cấp cao Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.