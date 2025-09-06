Theo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/9 đã đánh sập tòa nhà cao tầng Mushtaha ở thành phố Gaza City, cáo buộc đây là cơ sở khủng bố của Hamas.

“Các chốt chặn đang dần được tháo bỏ khỏi cánh cổng địa ngục ở Gaza. Một khi được mở ra, cánh cổng sẽ không đóng lại. IDF sẽ tiếp tục cho tới khi Hamas chấp nhận các điều kiện ngừng bắn, bắt đầu bằng việc trả tự do cho các con tin và từ bỏ vũ khí. Nếu không chấp nhận, Hamas sẽ bị tiêu diệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết.

IDF đánh sập nhà cao tầng ở thành phố Gaza City. Video: ToI

Theo truyền thông địa phương, IDF đã thông báo lệnh sơ tán bắt buộc với những người dân ở xung quanh tòa nhà 12 tầng Mushtaha. Đồng thời khẳng định sẽ nhắm vào các mục tiêu tương tự trong thời gian tới. Trước đó, phía IDF cũng tuyên bố rằng lực lượng này đã kiểm soát được 40% diện tịch thành phố Gaza City.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tấn công các tòa nhà được Hamas chuyển đổi thành cơ sở hạ tầng khủng bố ở Gaza City”, phát ngôn viên IDF nhấn mạnh.

Trong ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cập nhật về tình hình đàm phán trả tự do cho các con tin ở Dải Gaza.

“Chúng tôi đang đàm phán với Hamas. Nếu họ không trao trả các con tin, đó sẽ là một tình huống tồi tệ. Có ít nhất 20 con tin được cho là vẫn còn sống, nhưng một số người có thể đã tử vong gần đây. Tôi hy vọng điều đó là sai”, ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Trump, những cuộc biểu tình ở Israel đang đặt Tel Aviv vào một thế khó, khiến họ không thể tiến hành các hoạt động quân sự một cách nhanh chóng.