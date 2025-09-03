Ảnh: Houthi Media

Theo Tân Hoa xã, trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, phát ngôn viên của nhóm là Yahya Sarea cho biết, một máy bay không người lái (UAV) Sammad-4 đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu Israel tại Tel Aviv. Ngoài ra, các UAV của Houthi còn nhắm vào một nhà máy điện ở Hadera, sân bay Ben Gurion và cảng Ashdod của Israel.

Ông Sarea cũng cho biết, nhóm Houthi đã phóng 2 UAV và một tên lửa hành trình vào tàu công-ten-nơ MSC Aby ở phía bắc Biển Đỏ, viện dẫn lý do tàu này duy trì liên kết thương mại với các cảng của Israel.

Tối 2/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã ngăn chặn một UAV phóng từ Yemen trước khi phương tiện này tiến vào lãnh thổ Israel. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm Houthi đã nã 2 tên lửa vào Israel nhưng chúng bị bắn hạ trên bầu trời Ảrập Xêút.

Các vụ tấn công mới được cho xảy ra một ngày sau khi Houthi nhận trách nhiệm về một vụ tập kích bằng tên lửa gần tàu chở dầu Scarlet Ray ở phía bắc Biển Đỏ.

Houthi bắt đầu đẩy mạnh tấn công Israel từ tuần trước, sau khi Thủ tướng Ahmed al-Rahawi do nhóm này bổ nhiệm cùng 11 bộ trưởng Houthi khác thiệt mạng trong một vụ oanh tạc của Israel. Đây là một đòn giáng mạnh vào nhóm vũ trang nổi dậy đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen.

Houthi bắt đầu tấn công Israel và các tuyến giao thông đường biển từ tháng 11/2023, một tháng sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas bất ngờ đột kích miền nam Israel hôm 7/10.

Hồi tháng 5, Mỹ đã công bố một thỏa thuận với Houthi, trong đó Washington sẽ chấm dứt các cuộc không kích để đổi lấy việc nhóm vũ trang ở Yemen chấm dứt tấn công vào tàu thuyền. Tuy nhiên, Houthi cho biết, thỏa thuận không bao gồm việc ngừng các cuộc tấn công vào những mục tiêu có liên hệ với Israel.