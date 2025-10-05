Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 4/10, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nói, việc triển khai Vệ binh quốc gia Mỹ tới Chicago diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo bang Illinois, gồm cả Thống đốc JB Pritzker “đã từ chối can thiệp để dập tắt các cuộc bạo loạn dữ dội và tình trạng vô pháp luật ở đó”.

Người dân thành phố Chicago tuần hành hôm 4/10. Ảnh: Bưu điện New York

Hãng tin BBC dẫn lời bà Jackson tuyên bố: “Tổng thống Donald Trump đã cho phép điều 300 lính Vệ binh quốc gia để bảo vệ các sĩ quan và tài sản liên bang tại đó. Ông ấy sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp luật đang hoành hành ở nhiều thành phố của Mỹ”.

Động thái của ông Trump diễn ra cùng ngày các đơn vị biên phòng Mỹ đã nổ súng vào một người phụ nữ có trang bị vũ khí ở thành phố Chicago. Theo thông tin của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, người phụ nữ trên đã lao xe vào các phương tiện chuyên dụng của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).

“Không có sĩ quan thực thi pháp luật nào bị thương nặng trong vụ việc. Người phụ nữ trên là một công dân Mỹ. Sau vụ việc, cô ta đã tự lái xe đến bệnh viện. Hiện chúng tôi chưa có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của người này”, giới chức an ninh Mỹ cho biết.

Thống đốc Illinois JB Pritzker xác nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi tối hậu thư cho ông. “Điều này thật vô lý, khi yêu cầu một thống đốc điều động binh sĩ ngay bên trong lãnh thổ Mỹ”, ông Pritzker nhấn mạnh.