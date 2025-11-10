Tờ Washington Post ngày 9/11 cho biết, hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo công bố chính sách mới đây đã làm dấy lên những tranh cãi kịch liệt về việc ông có ngủ gật hay không.

"Theo đoạn video và hình ảnh được công bố, Tổng thống Trump đã có những biểu hiện ngủ gật trong khi nghe Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. phát biểu. Trong khoảng 20 phút, ông Trump đã nhắm mắt và ngả người hẳn về phía sau ghế. Tổng thống chỉ hoàn toàn tỉnh táo khi có một sự cố y tế bất ngờ xảy ra, khiến cuộc họp báo bị gián đoạn khoảng 1 giờ đồng hồ", tờ Washington Post mô tả.

Những hình ảnh về cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục ngay lập tức đã tạo ra những tranh cãi dữ dội về tình hình sức khỏe của ông Trump, đặc biệt là từ phía các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump bị cho là ngủ gật ở Phòng Bầu dục. Ảnh: Washington Post

"Ông trùm buồn ngủ đã tái xuất (DOZY DON IS BACK)", Thống đốc California Gavin Newsom bình luận về bức ảnh.

"Nếu đó là ông Biden, truyền thông cả nước đã ngay lập tức chỉ trích", bà Neera Tanden, cựu giám đốc Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ nói.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ đã đặt ra những nghi vấn về sức khỏe của ông Trump, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ vẫn thường xuyên gọi người tiền nhiệm là "Joe buồn ngủ".

Phía Nhà Trắng sau đó đã lên tiếng khẳng định Tổng thống Trump không ngủ gật, nhấn mạnh rằng ông Trump có lịch làm việc dày đặc hơn ông Biden rất nhiều.

"Tổng thống không hề ngủ gật, ông ấy đã trả lời rất nhiều câu hỏi trong buổi họp báo này", phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers nhấn mạnh.

Theo CNN, chỉ một ngày trước buổi họp báo kể trên, ông Trump đã bay tới Miami để có một bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Trước đó ít ngày, ông cũng hoàn tất chuyến công du châu Á quan trọng. Trên thực tế, việc các nhà lãnh đạo đôi khi cho thấy sự mệt mỏi ở các sự kiện là không hiếm, ngay cả những người trẻ tuổi hơn như ông Obama cũng từng được ghi lại cảnh dụi mắt khi dự hội nghị quốc tế.