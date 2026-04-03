Đài RT dẫn thông cáo ngày 2/4 của IRGC cho biết máy bay thù địch đã bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ ở phía nam đảo Qeshm và rơi xuống biển. IRGC cũng công bố một đoạn video được chú thích ghi lại khoảnh khắc “máy bay tân tiến của kẻ thù” bị nhắm trúng ở phía trên eo biển Hormuz.

Đoạn video do IRGC công bố về vụ bắn hạ "máy bay thù địch" ở phía trên eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó đã bác bỏ thông tin trên.

“Tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đều đã được thống kê”, CENTCOM nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cáo buộc IRGC đưa ra “tuyên bố sai sự thật”.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh những thông tin trên một cách độc lập.

Ông Trump nói Israel hành động theo lệnh của Mỹ

Theo báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 tuyên bố Israel sẽ tuân theo mệnh lệnh của ông và ngừng bắn nếu ông quyết định chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

“Họ sẽ làm theo những gì tôi bảo. Họ là một người đồng đội tốt. Họ sẽ dừng lại khi tôi dừng lại. Họ sẽ dừng lại trừ khi bị khiêu khích và trong trường hợp đó, họ sẽ không có lựa chọn nào khác, nhưng họ sẽ dừng lại khi tôi dừng lại”, ông Trump cho hay trong một cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Time.

Tuyên bố trên đã mâu thuẫn với phát biểu của chính ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với báo The Times of Israel hồi tháng trước, trong đó lãnh đạo Nhà Trắng nói việc chấm dứt xung đột sẽ là quyết định “chung” của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bài viết trên tạp chí Time cũng dẫn lời một quan chức Israel giấu tên tiết lộ ông Netanyahu “có rất ít khả năng xoay sở” nếu không có sự ủng hộ của ông Trump. Bài báo còn trích dẫn nhiều nguồn tin từ Mỹ và Israel kể lại việc ông Trump tỏ ra tức giận với một số quan chức chính quyền Mỹ vì đã tiết lộ thông tin về kế hoạch tấn công Iran trước khi triệu tập một cuộc họp vào ngày 27/2 để thông báo hủy bỏ chiến dịch. Tuy nhiên, về sau, ông Trump đã triệu tập lại một số ít quan chức thân tín và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mở màn chiến dịch quân sự chống Tehran ngay đêm đó.

Ngoài ra, bài báo đã nêu chi tiết việc Thủ tướng Israel Netanyahu liên tục vận động ông Trump tham gia vào một chiến dịch tấn công Iran kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Time, Tổng thống Mỹ thừa nhận Iran “rất cứng rắn” khi chống lại áp lực rất lớn phải nhượng bộ và chấm dứt giao tranh bằng một thỏa thuận.

“Họ có khả năng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Vì vậy, tôi tôn trọng họ vì điều đó. Trên thực tế, tôi nghĩ họ là những nhà đàm phán giỏi hơn là những chiến binh”, ông Trump nói.