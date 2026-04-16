Theo báo Guardian, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 đã phủ nhận việc Mỹ chính thức yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần nhưng nói thêm rằng Washington vẫn “rất tích cực tham gia các cuộc đàm phán về chủ đề này”.

Bà Leavitt cho biết, vòng đàm phán thứ hai rất có thể sẽ được tổ chức tại Islamabad và tiết lộ Nhà Trắng cảm thấy “lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận”, chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình thất bại.

Quan chức này phát biểu: " Chưa có gì là chính thức cho đến khi các bạn nghe được tin từ Nhà Trắng".

Thông tin trên được đưa ra khi các quan chức Pakistan đến Iran và các nước khác trong khu vực để tập hợp sự ủng hộ ngoại giao cho một thỏa thuận hòa bình. Thống soái Asim Munir dẫn đầu phái đoàn Pakistan đến Tehran ngày 15/4 để truyền đạt thông điệp từ Washington, đồng thời nỗ lực dàn xếp vòng đàm phán ngừng bắn thứ 2 giữa Mỹ và Iran. Phái đoàn cấp cao này cũng bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Ảrập Xêút, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường các nỗ lực hòa bình bằng cách phối hợp sự ủng hộ từ các cường quốc khu vực khác.

Các báo cáo từ khu vực cho thấy, cả Mỹ và Iran đều ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc gia hạn thậm chí có thể không cần thiết để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình.