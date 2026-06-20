Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng RT đưa tin, ông Trump nhận xét như vậy trong một cuộc phỏng vấn đề cập tới nhiều vấn đề với Axios ngày 19/6, trong đó Tổng thống Mỹ nói về hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp và bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Versailles.

Tổng thống Trump đã ca ngợi lòng hiếu khách của người đồng cấp Pháp Macron và nhắc lại việc ông đã tham dự rất nhiều hội nghị thượng đỉnh G7. “Trước đây là G8. Họ nên giữ lại G8. Có lẽ sẽ không có xung đột giữa Nga và Ukraine nếu họ làm vậy. Tuy nhiên, ông Obama không muốn ông Putin ở đó… Họ muốn ông Putin ra đi. Trước đây là G8, sẽ tốt hơn nhiều nếu họ giữ nguyên như vậy”.

Nga bị loại khỏi nhóm G8 vào tháng 3/2014 sau khi Crưm sáp nhập vào Nga, khiến khối này trở thành G7 bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Nga quay trở lại nhóm này, thậm chí từng gọi việc loại bỏ Nga là “một sai lầm”. Người đứng đầu nước Mỹ cũng gợi ý Trung Quốc cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu luôn phản đối động thái đó với lập luận việc Moscow quay trở lại chỉ có thể được xem xét nếu nước này đảo ngược chính sách đối với Ukraine.

Bản thân Nga cũng không mặn mà với việc quay trở lại nhóm. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tháng cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm khi Nga rời khỏi nhóm đồng thời nhận xét rằng Moscow là thành viên duy nhất trong số các nước phương Tây, những nước “chỉ nghĩ đến việc quản lý phần còn lại của thế giới”.

Năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ vai trò của G7, ông cho rằng nhóm này đã “mất đi phần lớn sự ảnh hưởng”, viện dẫn vai trò của nhóm trong nền kinh tế toàn cầu đã suy giảm. Cùng lúc đó, dù bị loại khỏi nhóm, Moscow vẫn đang thúc đẩy hợp tác quốc tế trên các nền tảng khác, bao gồm G20, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.