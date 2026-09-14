Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Trump ngày 13/9 tuyên bố ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận "đúng đắn", chứ không thông qua một thỏa thuận "tồi tệ" với Iran.

"Tehran đang liên tục kêu gọi đàm phán hòa bình. Tất nhiên, chúng ta vẫn còn một phương án khác: tiếp tục duy trì sự hiện diện và can dự vào Iran. Thực tế thì cuối cùng chúng ta sẽ rút khỏi đó, trừ khi chúng ta quyết định ở lại và giữ lấy dầu giống như với trường hợp ở Venezuela. Mọi người cần biết rằng nguồn thu từ dầu mỏ tại Venezuela đủ để chi trả cho nhiều chiến dịch quân sự", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về việc Oman hoãn cuộc họp với Iran và các nước Vùng Vịnh về tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không quan tâm tới vấn đề này. Họ có thể tổ chức họp nếu thấy hài lòng. Tôi vẫn kỳ vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc trong năm nay, có thể ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11".

Cuối tuần qua, Iran đã thông qua các bên trung gian để chuyển tới Mỹ 7 điều kiện nhằm mở cửa biển Hormuz. Tehran tuyên bố chỉ khai thông tuyến hàng hải này khi Washington đáp ứng tất cả yêu cầu.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận ông đang cân nhắc công bố thêm hồ sơ liên quan đến vụ khủng bố 11/9/2001. "Tôi sẽ xem xét đề nghị của thân nhân những người thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 11/9", ông Trump nói trước khi lên máy bay từ Ireland trở về Mỹ.

Vào ngày 11/9, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã giải mật hơn 100 trang tài liệu tóm tắt hàng ngày dành cho Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush về nguy cơ từ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước thềm vụ khủng bố cách đây 25 năm. Theo giới quan sát, dù các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận thức được về những nguy cơ tiềm tàng từ al-Qaeda, nhưng họ lại không thể dự báo hoặc truyền đạt đầy đủ tính cấp bách của những nguy cơ này.