Lều của người vô gia cư ở Mỹ. Ảnh: STRF/STAR MAX/IPX

Theo báo Guardian, ông Trump một lần nữa hứa sẽ sử dụng cảnh sát liên bang để bắt giữ tội phạm dù các vụ bạo lực ở Washington đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/8, người đứng đầu nước Mỹ viết: "Người vô gia cư phải rời khỏi thủ đô ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn chỗ ở nhưng xa thủ đô. Tội phạm, các người không cần di dời, chúng tôi sẽ bỏ tù các người".

Bài đăng được minh họa bằng 4 bức ảnh, dường như đều được chụp từ đoàn xe hộ tống của tổng thống theo tuyến đường từ Nhà Trắng tới sân golf của ông. Hai trong số các bức ảnh cho thấy, tổng cộng 10 chiếc lều được dựng ở bãi cỏ dọc theo đường cao tốc, chỉ cách Nhà Trắng hơn 1km. Trong bức ảnh thứ 3, một người đang ngủ trên bậc thềm của tòa nhà Viện Dược phẩm Mỹ trên Đại lộ Hiến pháp. Bức ảnh cuối cùng cho thấy đoàn xe đưa ông Trump tới sân golf đi qua một đống rác, gần Trung tâm Kennedy.

Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh cho phép bắt giữ người vô gia cư dễ dàng hơn. Ngoài ra, tuần trước, ông cũng yêu cầu triển khai lực lượng hành pháp liên bang khắp các đường phố của Washington. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, tối 9/8, có 450 cảnh sát liên bang đã được điều động làm nhiệm vụ.

Trong một bài phát biểu năm 2022, ông Trump đã đề xuất đưa người vô gia cư đến các khu lều "chất lượng cao" tại những khu đất rẻ tiền bên ngoài thành phố, có cung cấp nhà vệ sinh và dịch vụ y tế.