Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo CNN, ông Trump cho biết đang chờ thỏa thuận chính thức để công khai. Hôm nay (16/6), trong cuộc gặp với Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Tôi muốn nhận được thỏa thuận chính thức trước khi công bố. Đó là một văn bản tuyệt vời... Nội dung văn bản sẽ là: Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Donald Trump đã ký thỏa thuận điện tử vào ngày 14/6, nhưng chưa công bố rộng rãi toàn văn tài liệu này. Ngay cả thành viên Quốc hội Mỹ và các lãnh đạo quốc tế khác cũng chưa tiếp cận toàn văn, dù ông Trump cho rằng mức độ bí mật của thỏa thuận không đáng kể.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố: "Tôi có thể sẽ tổ chức một cuộc họp báo và đọc cho các bạn nghe từng chữ một, để báo chí đưa tin chính xác bởi vì đây là một văn bản rất quan trọng".

Tổng thống Trump cũng cho biết, Washington không theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Tehran. "Tôi không tin vào việc thay đổi chế độ. Tôi đã chứng kiến những cuộc thay đổi chế độ trong nhiều năm và chúng không bao giờ hiệu quả".

Người đứng đầu nước Mỹ cũng mô tả giới lãnh đạo hiện tại của Iran là “rất lý trí” và nói rằng việc hợp tác với các đại diện Iran là “một trải nghiệm dễ chịu”. Theo ông Trump, những người tham gia đàm phán với Mỹ là “những người mạnh mẽ và thông minh”.

Ông Trump cho biết thêm, thỏa thuận giữa Washington và Tehran đã bước vào “giai đoạn thứ hai”, giai đoạn mà ông cho rằng sẽ dễ thực hiện hơn.