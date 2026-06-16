Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Theo báo Kyiv Independent, phát biểu trước các phóng viên tại Kiev, ông Zelensky ngày 15/6 cho hay Ukraine đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp với ông Putin với sự tham gia của cả các nhà lãnh đạo phương Tây chủ chốt nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình đang bế tắc.

Người đứng đầu Ukraine nói: "Chúng tôi đã gửi một thông điệp bày tỏ sự sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 vì tổng thống Mỹ và Pháp sẽ có mặt ở đó... như vậy là các nước châu Âu cộng với Mỹ. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt. Châu Âu và Mỹ đã đồng ý trong khi Nga một lần nữa thể hiện rằng họ không muốn tham gia đối thoại".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang gia tăng sức ép với Tổng thống Nga Putin để tổ chức đàm phán trực tiếp, đánh dấu cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột nổ ra.

Tổng thống Ukraine từ lâu đã lập luận rằng chỉ có ông Putin mới có quyền chấm dứt xung đột. "Đó là lý do tại sao Ukraine phải sẵn sàng gây áp lực lên Putin nhiều hơn nữa cho đến khi ông ấy chấm dứt cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump về cách thức thúc đẩy người đứng đầu nước Nga ngừng cuộc xung đột này."

Trong bài phát biểu qua video trước Hội nghị liên chính phủ của Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg tối 15/6, ông Zelensky bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ khởi xướng một cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo tại Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm ông và ông Trump đã thảo luận về lựa chọn này trong cuộc điện đàm một ngày trước đó. "Hôm qua, tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức tại Mỹ, theo một thể thức mà ông Putin sẽ khó từ chối hơn, ít nhất là với Tổng thống Trump. Để xem điều gì sẽ xảy ra, nếu Nga cũng từ chối cơ hội này thì cần phải gây thêm áp lực", ông Zelensky bày tỏ.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ tháng 2. Sau đó, Washington bị cuốn vào cuộc xung đột với Iran, điều các quan chức của cả Ukraine và Mỹ đều tin là lý do chính khiến các cuộc đàm phán mất đà.