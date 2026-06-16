Tổng thống Mỹ, Pháp, Ukraine. Ảnh: Pool

Tờ Kyiv Independent cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút đánh dấu lần gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Trump sau hơn 4 tháng. Ba nhà lãnh đạo sau đó đã tham gia một phiên làm việc chung với các nhà lãnh đạo G7 khác, trong đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là chủ đề thảo luận chính.

Ông Zelensky tiết lộ, các đối tác G7 đã nhất trí hỗ trợ phòng không cho Ukraine và sẽ nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. "Chúng tôi đã thảo luận cả về hệ thống phòng không lẫn tên lửa".

Tổng thống Ukraine gặp người đồng cấp Mỹ và Pháp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7. Video: Pool

Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông đã trực tiếp nêu vấn đề với Tổng thống Mỹ, bày tỏ hy vọng Ukraine có thể nhận được giấy phép sản xuất các hệ thống và tên lửa phòng không cần thiết.

Ông Trump cho biết sẽ gặp người đồng cấp Ukraine vào cuối ngày hôm nay và kêu gọi Nga đồng ý một thỏa thuận chấm dứt xung đột. "Nga nên đi tới một thỏa thuận. Họ đã mất nhiều người và Ukraine cũng vậy".

Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tài khoản Zelensky/Telegram

Ông Zelensky nói chuyện với ông Trump và ông Rubio. Ảnh: Zelensky/X

Theo các nhà quan sát, do tập trung vào vấn đề Iran nên ông Trump đã sao lãng những nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận với Tehran, ông cho biết sẽ làm mọi việc có thể để hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine

Ông Zelensky gặp các lãnh đạo phương Tây trong bối cảnh Ukraine đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp. Người đứng đầu Ukraine luôn cho rằng chỉ có Tổng thống Putin mới có thẩm quyền chấm dứt xung đột.