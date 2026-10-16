Hạ nghị sĩ Thomas Massie cùng đảng Cộng hòa với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nên bị cách chức trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội ông Hegseth.

Theo báo The Hill, ông Massie đã đưa ra đề xuất trên sau khi có thông tin Tổng thống Trump đang cân nhắc sa thải người đứng đầu Lầu Năm Góc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, với lý do ông Hegseth phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột không được công chúng ủng hộ với Iran.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie. Ảnh: Roll Call

“Tổng thống Trump nên sa thải ông Hegseth để tránh việc ông ấy bị Hạ viện luận tội. Đó là hành động đáng tôn trọng”, ông Massie viết trên mạng xã hội X hôm 15/10.

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã dời cuộc bỏ phiếu về việc luận tội ông Hegseth, vốn dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9 sang giai đoạn chờ các nhà lập pháp mới nhậm chức, nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Ông Massie cùng với các thành viên đảng Dân chủ đã cáo buộc đảng Cộng hòa cố tình trì hoãn cuộc bỏ phiếu vì lo ngại sự kiện có thể gây bất lợi cho đảng này trong các cuộc đua gay cấn vào tháng 11.

“Hạ viện đã tạm nghỉ sớm để tránh cuộc bỏ phiếu này, vì vậy tôi sẽ trình lại các điều khoản luận tội ông Hegseth khi chúng ta quay lại làm việc trong giai đoạn chờ các nghị sĩ mới nhậm chức, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ra sao”, ông Massie khẳng định.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã bác bỏ cáo buộc trên.

Báo The Hill cho hay, ông Massie lần đầu công bố nỗ lực luận tội ông Hegseth vào tháng 9, cáo buộc lãnh đạo Lầu Năm Góc phát động “cuộc chiến phi pháp” tại Iran mà không có sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ. Nhà lập pháp này cho rằng ông Hegseth đã “lạm dụng quyền hạn của Bộ Chiến tranh Mỹ”.

Ông Massie đã trình các điều khoản luận tội lên Hạ viện Mỹ, cáo buộc ông Hegseth phạm phải “các trọng tội và một số tội nhẹ hơn”.

Trước đó, ông Massie từng đưa ra một nghị quyết về thẩm quyền chiến tranh nhằm hạn chế các hành động quân sự của Tổng thống Trump tại Iran, trong bối cảnh số binh sĩ Mỹ thiệt mạng ngày càng tăng khi xung đột giữa hai bên tiếp diễn.

Ông Massie là nhà lập pháp Cộng hòa đại diện bang Kentucky nhưng thường xuyên bất đồng với đảng của mình và hay trở thành mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Trump. Hạ nghị sĩ sắp mãn nhiệm này đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Kentucky năm nay khi để thua đối thủ Ed Gallrein, người được ông Trump ủng hộ.