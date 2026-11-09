Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đảng Cộng hòa có thể đã phải chịu bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ vì chính sách nhập cư "quá cứng rắn" và tin Nga - Ukraine sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo báo The Hill, Tổng thống Trump ngày 8/11 nhận xét rằng chính sách nhập cư cứng rắn của ông "vừa có lợi vừa có hại" và có thể là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa gặp bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

"Điều đó vừa có lợi vừa có hại. Tôi tin mình xứng đáng nhận điểm A+ vì đã khóa chặt biên giới và loại bỏ những cá nhân không tốt. Tuy nhiên, tôi cũng gặp bất lợi vì chúng ta cũng nhắm vào cả những người vốn có công việc ổn định. Vấn đề ở đây là họ lại phạm một lỗi duy nhất, đó là từng nhập cảnh vào đất nước này bất hợp pháp", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS.

Tổng thống Trump hiểu một bộ phận lớn người dân Mỹ cho rằng những người ông vừa nêu trên "nên bị trục xuất", nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng những người đó nên được phép ở lại nước Mỹ nếu họ có việc làm và đóng thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Có lẽ chính sách nhập cư của tôi đã quá cứng rắn, nhưng tôi mong muốn có thể hợp tác với đảng Dân chủ trong quốc hội khóa mới", ông Trump cho hay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CBS, nhà lãnh đạo Mỹ dự đoán Nga và Ukraine sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm. "Một cuộc gặp rất quan trọng sắp diễn ra. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn tất được việc này và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Có thể hình thái lãnh thổ của Ukraine sẽ hơi khác một chút", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhận định mối quan hệ căng thẳng giữa người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin là trở ngại lớn nhất cho một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc ông tin tưởng ai hơn giữa hai nhà lãnh đạo này.

Về việc miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu Nga, Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn có lập trường cứng rắn và không dành cho Moscow sự ưu đãi nào.

"Không ai có lập trường cứng rắn với Nga hơn tôi. Hãy nhìn vào hoạt động thương mại của chúng ta. Tôi không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, tôi chỉ tạo điều kiện cho họ xuất khẩu nó. Đây là điều có lợi cho cả nước Mỹ và toàn thế giới", ông Trump lập luận.

Khi được hỏi về việc hệ thống internet vệ tinh Starlink bị hạn chế ở Ukraine hồi tháng 10, Tổng thống Trump nói ông không biết ai đã áp đặt giới hạn kết nối, nhưng "tỷ phú Elon Musk là người đã khôi phục tốc độ kết nối".