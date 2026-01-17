Greenland. Ảnh: Global Look Press

Theo hãng tin CNN và báo Guardian, sau một tuần căng thẳng, trong đó một số quốc gia thành viên NATO đã triển khai quân tới đảo Greenland, ông Trump tuyên bố có thể trừng phạt những nước không ủng hộ kế hoạch Mỹ thâu tóm hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Đây là lần thứ 2 trong tuần người đứng đầu Mỹ dọa đánh thuế các quốc gia khác. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% với những quốc gia giao dịch với Iran trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra rầm rộ tại nước Trung Đông này.

Trong bài phát biểu tại một sự kiện tập trung vào chăm sóc sức khỏe tại Nhà Trắng hôm 16/1, Tổng thống Trump cho biết có thể áp thuế mới với những quốc gia không ủng hộ kế hoạch sáp nhập Greenland vì "chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia, nên tôi có thể làm việc đó".

Ông Trump có phát biểu trên khi kể lại việc sử dụng thuế quan để buộc các đồng minh châu Âu như Pháp và Đức phải hợp tác trong một kế hoạch giảm giá thuốc ở Mỹ. Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự với Đan Mạch và Greenland.

Trong tuần này, người dân sống ở thủ phủ Nuuk của Greenland kể họ e ngại đe dọa của Mỹ tới mức phải tự theo dõi bầu trời và mặt biển. Do chính quyền thiếu hỗ trợ về chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp, nhiều người cho biết họ phải tự lên kế hoạch đề phòng phải sơ tán hoặc bị bắt giữ.

Nỗ lực giành kiểm soát Greenland của ông Trump đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia châu Âu, những nước lo ngại động thái này có thể phá vỡ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương lâu đời. Một số nước đã bắt đầu điều quân đến hòn đảo ở Bắc Cực này.