Theo trang The Daily Beast, trong một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Trump đã chia sẻ một bức ảnh chụp có chỉnh sửa, cho thấy Thủ tướng Italia Meloni dường như đang ngước nhìn ông một cách ngưỡng mộ. Trên bức "ảnh chế" của ông Trump có dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp xúc”.

Tổng thống Mỹ Trump đăng "ảnh chế" về Thủ tướng Italia Meloni trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump

Động thái được cho khơi lại tranh cãi công khai giữa người đứng đầu Mỹ và nữ thủ tướng Italia. Tháng trước, Thủ tướng Meloni thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng bà đã rất muốn chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Bà Meloni lập luận rằng việc tỏ ra quá thân thiện với tổng thống Mỹ có thể làm tổn hại đến sự nổi tiếng của một chính trị gia. Điều này trái ngược với quan điểm của ông Trump.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã "khẩu chiến" với nhau trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Đài RT cho biết quan hệ giữa ông Trump và bà Meloni xấu đi sau khi Italia từ chối trực tiếp ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran. Bà Meloni cũng chỉ trích những phát biểu của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV sau khi lãnh đạo Nhà Trắng mô tả vị giáo hoàng gốc Mỹ này là “yếu đuối trong việc chống tội phạm”.

Tranh cãi sau hội nghị thượng đỉnh G7 đã làm gián đoạn chuyến thăm Mỹ theo kế hoạch của Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, người ban đầu dự định tham dự diễn đàn kinh doanh Mỹ - Italia tại Miami (Mỹ) vào ngày 21/6.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, cả hai chính phủ dường như đang cố gắng xoa dịu căng thẳng. Ông Tajani và các bộ trưởng khác của Italia đã tham dự lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ do Đại sứ quán Mỹ tại Rome tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, ông Tajani nói “tình hữu nghị giữa hai nước mạnh mẽ hơn bất kỳ tranh cãi nào”.

Đại sứ Mỹ tại Italia Tilman Fertitta cũng có giọng điệu hòa giải trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông địa phương. Ông Fertitta đánh giá bà Meloni “đã hoàn thành công việc xuất sắc” với tư cách thủ tướng và đã giúp Italia “trở thành một quốc gia lãnh đạo toàn cầu”.

Tuy nhiên, bài đăng ngày 5/7 của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social đã dấy lên chỉ trích mới ở Italia. Cựu Bộ trưởng phát triển kinh tế Carlo Calenda, hiện lãnh đạo đảng tự do Azione tại Italia đã lên án tổng thống Mỹ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối vớ bà Meloni.

Nữ thủ tướng Italia hiện chưa lên tiếng bình luận về ảnh chế mới của ông Trump. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.