Theo báo Straits Times, Thủ tướng Italia Meloni ngày 23/1 đã bày tỏ kỳ vọng về khả năng Tổng thống Donald Trump đạt giải Nobel Hòa bình trong tương lai, đồng thời nêu điều kiện để đề cử nhà lãnh đạo Mỹ.

"Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump. Nếu ông Trump có thể tạo ra khác biệt trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, thì chúng tôi sẽ đề cử ông ấy cho giải thưởng này", bà Meloni nói trong cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về việc Italia có nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình hay không, Thủ tướng Meloni tiết lộ bà đã giải thích với ông Trump vì sao Italia chưa thể gia nhập ở thời điểm này.

"Tôi đã nói với Tổng thống Trump rằng chúng tôi đang gặp vấn đề về hiến pháp. Quy định của Italia không cho phép chúng tôi tham gia một tổ chức do một nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu. Tôi đã đề nghị ông Trump thay đổi quy chế của Hội đồng Hòa bình để đáp ứng nhu cầu của Italia và các nước châu Âu khác. Chúng ta phải cố gắng làm việc này, sự hiện diện của những quốc gia như chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt", bà Meloni nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng vì không giành được giải Nobel Hòa bình. Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ngày 19/1, ông Trump tuyên bố việc không nhận được giải Nobel khiến ông "không còn nghĩa vụ chỉ nghĩ tới hòa bình".