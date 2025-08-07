Theo hãng thông tấn TASS, đây là tuyên bố hôm nay (7/8) của ông Yuri Ushakov, cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga. Ông Ushakov cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành và địa điểm đã được thống nhất nhưng sẽ được công bố sau.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ, kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/1.

Tổng thống Nga - Mỹ tại một sự kiện. Ảnh: TASS

"Theo đề xuất của phía Mỹ, về nguyên tắc, một thỏa thuận đã đạt được để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh song phương trong những ngày tới. Ngày dự kiến được ấn định là tuần tới và các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng này, nhưng khó có thể nói trước được việc chuẩn bị sẽ mất bao nhiêu ngày", ông Ushakov cho hay.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở Moscow hôm 6/8.

Tờ New York Times đưa tin, ông Trump đang chuẩn bị không chỉ cho cuộc gặp riêng với ông Putin, mà còn cuộc gặp 3 bên tiềm năng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó.

Theo ông Ushakov, đặc phái viên Witkoff "đã nêu ý tưởng về một cuộc gặp 3 bên giữa ông Putin, ông Trump và ông Zelensky", song Moscow chưa chính thức lên tiếng bình luận về đề xuất này.