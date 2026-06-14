Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Trump ngày 13/6 thông báo thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ được ký vào ngày 14/6 (giờ địa phương) và eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại ngay sau khi văn kiện được thông qua.

Ngoài việc mở cửa eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cũng tiết lộ thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời Washington sẽ tiêu hủy toàn bộ số lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày mai và ngay sau khi được ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên. Khi mọi chuyện lắng xuống, chúng tôi sẽ thu hồi phần vật liệu hạt nhân được chôn giấu dưới những dãy núi đá đồ sộ. Chúng tôi kỳ vọng có thể hợp tác với Iran lâu dài vì lợi ích của Trung Đông", ông Trump cho biết hôm 13/6.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ khả năng thỏa thuận với Mỹ sẽ được ký vào ngày 14/6. "Có một sự khăng khăng bất thường của Tổng thống Mỹ với mốc thời gian này", đại diện IRGC bình luận.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã kêu gọi các bên "thận trọng" khi thông báo về thời điểm ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. "Chúng tôi cần chờ đợi để xác định chính xác thời điểm ký văn kiện, mặc dù điều đó sẽ không diễn ra vào ngày mai", ông Baghaei nói.

Theo truyền thông Iran, văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ (MoU) hiện tại nhằm tạo điều kiện tiếp tục đàm phán, thay vì là một thỏa thuận cuối cùng.