Theo báo Kyiv Independent, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có thể bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ chi tiết cụ thể nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Trong bài phát biểu đêm 9/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay: "Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã nằm trong Hiến pháp Ukraine. Không ai được phép đi chệch khỏi điều này và không ai có thể làm vậy. Người Ukraine sẽ không trao tặng đất đai cho thế lực chiếm đóng".

Ông Zelensky nhấn mạnh, người Ukraine xứng đáng được hưởng hòa bình nhưng là một hòa bình "đầy phẩm giá". Ông Zelensky nói thêm, các đối tác của Kiev phải hiểu nguyên tắc này.

Trước đó cùng ngày, tờ The New York Times của Mỹ trích dẫn lời một chuyên gia nhận định, việc Tổng thống Ukraine từ chối nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình có thể khiến người đồng cấp Mỹ tức giận. Tờ báo này lưu ý, ông Trump từng chỉ trích Kiev chưa sẵn sàng cho hòa bình.

Chuyên gia ẩn danh lưu ý, ông Trump đã xác định việc đạt thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine là một trong những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của mình, ngay cả khi kết quả đó đồng nghĩa chấp nhận những điều kiện bất lợi cho Kiev.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow, trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov phát biểu trước các phóng viên rằng, Washington đã đưa ra một đề nghị "có thể chấp nhận được" cho Moscow, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Nga từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Zelensky "phủ nhận thực tế và kéo dài một cách không cần thiết cuộc xung đột Kiev không thể thắng".