Trang Axios trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, mục đích cuộc họp lần này giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ là nhằm “đạt được một lập trường chung” trước khi Tổng thống Mỹ Trump gặp người đồng cấp Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Dự kiến, cuộc họp giữa giới chức Ukraine và phương Tây sẽ diễn ra ở Anh vào cuối tuần này.

Một cuộc họp giữa giới lãnh đạo Ukraine và phương Tây. Ảnh: Presidentti.fi

“Ý tưởng về cuộc họp trực tiếp ở Anh được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu. Công tác chuẩn bị cho sự kiện được đề xuất trên đang được thảo luận, trong đó bao gồm việc ai sẽ tham gia nhóm họp”, một nguồn tin cho biết.

Theo tờ New York Times, khi trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng hôm 8/8, Tổng thống Mỹ Trump đã tiết lộ thời gian và địa điểm cuộc gặp của ông với người đồng cấp Nga Putin, đồng thời úp mở rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể “bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ”.

Trước đó, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, trong cuộc điện đàm với giới chức cấp cao của châu Âu và Ukraine đã tiết lộ một số yêu cầu của lãnh đạo Điện Kremlin trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng ở Moscow hôm 6/8. Theo ông Witkoff, ông Putin sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn nếu Kiev rút tất cả các đơn vị vũ trang khỏi vùng Donetsk, miền đông Ukraine và trao cho Nga quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crưm.

Tuy nhiên, trong một cuộc điện đàm sau đó, ông Witkoff chia sẻ với giới chức phương Tây rằng, ông Putin sẵn sàng “đóng băng” khu vực tiền tuyến chạy dọc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.